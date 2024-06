Gala desportiva vai animar Vila Franca de Xira

Evento do GRCBR tem lugar no pavilhão multiusos da cidade.

O Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro (GRCBR), de Vila Franca de Xira, anunciou a realização a 29 de Junho, pelas 20h30, no pavilhão multiusos da cidade, da sua primeira “Gala Acro” desportiva. A gala visa expor o trabalho desenvolvido na classe de ginástica acrobática do GRCBR, assim como permitir a aproximação da comunidade à modalidade e aos restantes clubes participantes, dando também a oportunidade dos atletas criarem novas amizades. O tema da gala será “A máquina do Tempo”.