Auditório cheio no lançamento de A Viagem, uma autobiografia de Emília Infante Pedroso

Emília Infante Pedroso lançou publicamente a sua autobiografia que conta a sua história de vida até aos trinta e muitos anos de vida. O lançamento foi na Casa da Imprensa, em Lisboa, no passado dia 17 de Novembro, precisamente no dia em que comemorava mais um aniversário.

O livro é uma edição da Rosmaninho, uma chancela de O MIRANTE, e já está à venda na maior parte das livrarias do país.

A apresentação do livro foi feita pelo editor e por Maria F. Roldão, que ajudou na edição e revisão do texto. Quase em casa, familiarizada com toda a plateia, Emília Infante Pedroso agradeceu a quem a ajudou a publicar o livro, e lamentou a ausência de Isabel Imaginário, a quem dedica o livro, que por questões de saúde não pode estar presente. O livro é ainda dedicado às suas duas filhas que estiveram presentes no lançamento.

Maria F. Roldão destacou a importância das memórias de uma mulher que viveu num tempo de ditadura, em que as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens, mas realçou também a oportunidade que soube aproveitar para se rebelar e abrir caminhos que estavam proibidos a muitas das mulheres do seu tempo. Maria F: Roldão lembrou ainda o Maio de 1968, período que é considerado de reviravolta cultural, social e moral na história de França, mas que se espalhou e teve influência em todo o mundo.

Recorde-se que Emília Infante Pedroso é de uma família abastada da Chamusca, com nome na vila, foi a primeira mulher de José Cid, o autor de "Anita não é Bonita" e "Cai neve em NY", e que viveu com ele, e depois dele, aventuras e desventuras que marcaram a sua vida para sempre.

A Viagem- autobiografia de Emília Infante Pedroso

Rosmaninho- Editora de Arte

preço: 15 euros

distribuição VASP