Notas Soltas organiza soirée latina dançante

O Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira organiza a 25 de Janeiro, pelas 21h00 no Clube Vilafranquense uma soirée latina dançante com Gerson Vega. A associação refere que haverá também uma aula aberta de salsa com Paulo & Raquel para todos os que queiram experimentar. A entrada custa cinco euros e as verbas angariadas revertem para as actividades culturais do coro.