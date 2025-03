As festas e grandes eventos são para continuar em Santarém

Presidente do município respondeu à propaganda eleitoral do PS, que questiona o dinheiro gasto em eventos como o Festival Nacional de Gastronomia, Festas de São José e Reino de Natal.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), deixou claro que a organização de festas e grandes eventos pelo município é uma aposta para manter enquanto estiver à frente da autarquia. A resposta implícita aos cartazes de propaganda eleitoral do PS, onde se critica os 1,4 milhões de euros gastos em 2024 só em três eventos (Festival Nacional de Gastronomia, Festas de São José e Reino de Natal), foi deixada na assembleia municipal de 28 de Fevereiro. João Leite referiu que além desse valor foram investidos ainda mais recursos noutras iniciativas ligadas à cultura e lazer, como o Verão In.Santarém ou o Festival de Cinema, referindo que essa linha é para continuar.



“Respondemos com orgulho sempre que falarem disso”, declarou João Leite, sublinhando as mais valias que esses acontecimentos trazem para a economia local, nomeadamente para as áreas da hotelaria e restauração. “É com orgulho que investimentos nessa área”, reiterou o autarca, recordando que estão à porta mais umas Festas de São José, um dos pontos altos do calendário festivo na cidade.