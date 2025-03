Projecto Pouca Pena apresenta-se na Black Box da Central do Caldeirão

O álbum de estreia do Projecto Pouca Pena, inspirado em Vila Chã de Ourique, terra pertencente ao Cartaxo, vai ser apresentado na Black Box da Central do Caldeirão, em Torres Novas. O concerto está agendado para sexta-feira, 28 de Março, às 21h30, e conta com a colaboração de artistas nacionais como Daniel Pereira Cristo, Luís Peixoto e Ricardo J. Martins. O álbum Largo da Memória fez parte da banda sonora do programa da RTP3 intitulado Terra 4.0. e a entrada para o concerto é gratuita mediante levantamento prévio de bilhete, limitado a quatro bilhetes por pessoa.

O álbum foi gravado através de um prémio ganho no âmbito do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Segundo os autores, “o Projecto Pouca Pena procura exteriorizar a nostalgia de outros tempos, memórias perdidas e relembradas com os sentimentos muito próprios de quem os sente. (…) A sonoridade com laivos de tradicional é acústica e instrumental com muita alma e portugalidade”.