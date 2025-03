Exposição de pintura de Margarida Germano em Samora Correia

As obras podem ser vistas no Palácio do Infantado, que nas suas nove janelas homenageia nove mulheres do concelho de Benavente.

A exposição de pintura de Margarida Germano, intitulada Força, Reflexo e Sonho, com 25 obras a óleo, foi inaugurada no Dia da Mulher, 8 de Março, em Samora Correia. As obras podem ser vistas no Palácio do Infantado, que nas suas nove janelas homenageia nove mulheres do concelho de Benavente.