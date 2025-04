Rádio Casimira apresentou o 1º Almanaque Sonoro em Tomar

O Cine-Teatro Paraíso Tomar recebeu, no dia 1 de Abril, o 1º Almanaque Sonoro ao Vivo, uma iniciativa da Rádio Casimira, em parceria com a Câmara de Tomar. O Almanaque vai ocorrer no primeiro dia de cada mês, num momento de escuta colectiva, fruindo apenas da palavra no silêncio da sala, e de conversa entre participantes, ouvintes e convidados.



Na sessão foram apresentadas quatro das oito rubricas da programação da rádio: em Lugares, ouviram-se “Os Maduros de Chão de Maçãs e o Crime do Padre Amaro”; nos Sotaques, o contador de histórias Rodolfo Castro desfiou “A memória [que] é um assunto coletivo”; na Gárgula, colocou-se bolinha vermelha para ouvir “O enterro do Entrudo na Linhaceira”; e no Paraíso, que é também a casa da rádio, ficou a conhecer-se “O Plano Extraordinário – Clube de Cinema”.



O projecto cultural, Rádio Casimira, consiste numa rádio digital, de proximidade, feita com a comunidade de Tomar e arredores, mas que pretende ser uma antena cosmopolita captando sons do país e do mundo.