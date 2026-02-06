uma parceria com o Jornal Expresso
06/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 06-02-2026 10:00

Ourém trava agenda cultural e desportiva até ao fim de Fevereiro

Ourém trava agenda cultural e desportiva até ao fim de Fevereiro
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Estado de calamidade leva autarquia a suspender eventos, actividades escolares e licenças já emitidas, com efeitos imediatos.

Toda a actividade cultural, desportiva e recreativa promovida no concelho de Ourém está suspensa até ao final do mês de Fevereiro, na sequência do estado de calamidade provocado pela depressão Kristin. A decisão foi formalizada através de edital assinado pelo presidente da câmara, Luís Albuquerque, e entrou em vigor na quarta-feira, 5 de Fevereiro.
De acordo com o documento, ficam cancelados todos os eventos organizados pelo município, incluindo iniciativas culturais, desportivas e recreativas, bem como as actividades dirigidas a grupos escolares. Em paralelo, a autarquia determinou ainda a suspensão dos efeitos das licenças já emitidas para eventos destas áreas, independentemente de serem promovidos por entidades externas. O município esclarece que a medida será alvo de reavaliação ao longo do mês, em função da evolução da situação no terreno e das orientações das autoridades competentes, mantendo como prioridade a segurança da população.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar