Ourém trava agenda cultural e desportiva até ao fim de Fevereiro

Toda a actividade cultural, desportiva e recreativa promovida no concelho de Ourém está suspensa até ao final do mês de Fevereiro, na sequência do estado de calamidade provocado pela depressão Kristin. A decisão foi formalizada através de edital assinado pelo presidente da câmara, Luís Albuquerque, e entrou em vigor na quarta-feira, 5 de Fevereiro.

De acordo com o documento, ficam cancelados todos os eventos organizados pelo município, incluindo iniciativas culturais, desportivas e recreativas, bem como as actividades dirigidas a grupos escolares. Em paralelo, a autarquia determinou ainda a suspensão dos efeitos das licenças já emitidas para eventos destas áreas, independentemente de serem promovidos por entidades externas. O município esclarece que a medida será alvo de reavaliação ao longo do mês, em função da evolução da situação no terreno e das orientações das autoridades competentes, mantendo como prioridade a segurança da população.