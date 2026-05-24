Centro de Estudos em Fotografia reabre com exposição dedicada ao último Conde de Tomar

O Centro de Estudos em Fotografia de Tomar reabre ao público a 20 de Junho, depois de obras de requalificação, com uma exposição dedicada ao legado fotográfico de António da Costa Cabral, o último Conde de Tomar a residir no Convento de Cristo. Encerrado desde 18 de Maio para uma intervenção destinada a melhorar as condições de acolhimento e conservação da sala de exposições, o espaço retoma a actividade com a inauguração da exposição RAMOT – António da Costa Cabral, um projecto que cruza fotografia, história e memória.

A mostra presta homenagem à obra e ao legado fotográfico de António da Costa Cabral, figura ligada à história de Tomar e ao Convento de Cristo. O projecto está organizado em dois núcleos complementares: um no Centro de Estudos em Fotografia de Tomar e outro no Convento de Cristo, permitindo uma leitura mais ampla das dimensões documental, artística e histórica do trabalho do fotógrafo. A exposição resulta de uma parceria entre o Arquivo Municipal de Lisboa, o município de Tomar, o Instituto Politécnico de Tomar, através do Centro de Estudos em Fotografia, e a Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E., através do Convento de Cristo.