Skaters ribatejanos com pódios em Portimão

Os skaters Francisco Gameiro e Manuel Gameiro, do Cartaxo, alcançaram boas prestações na primeira etapa da LigaProSkate Portugal, de 14 a 16 de Abril, no parque de Portimão. Francisco Gameiro, no escalão sub11, passou à final e conseguiu o terceiro lugar. Manuel Gameiro, em sub13, também passou à final, alcançando o sétimo lugar. Matilde Carvalho, do Vitória Clube de Santarém, obteve o terceiro lugar em sub15 e pela primeira vez foi convocada para o Open Pro, conseguindo o sétimo lugar na final.