Hóquei do Vilafranquense já prepara a festa da subida de divisão

A equipa sénior de hóquei do União Desportiva Vilafranquense está no bom caminho para subir à segunda divisão nacional. Lidera a tabela com oito pontos de avanço e só faltam cinco jornadas para o fim da prova. Balneário respira confiança e o título nacional está à distância de um play-off.

Quando há empenho e dedicação os resultados aparecem. A garantia é de André Moreira, o jovem treinador da equipa sénior de hóquei em patins do União Desportiva Vilafranquense (UDV) que está a dar que falar por, em apenas uma época, poder levar os seus jogadores e as bandeiras do clube e da cidade de volta à segunda divisão nacional.

A equipa lidera a terceira divisão, série C, com oito pontos de avanço e só precisa de somar sete nas próximas cinco jornadas para subir e disputar o título nacional com os vencedores das outras séries. André Moreira tem 38 anos e é de Vila Franca de Xira. É treinador-jogador pelo que partilha o campo com os colegas de balneário, o que torna o ambiente ainda mais unido. “Somos uma família”, conta a O MIRANTE, num ano em que os 13 jogadores do plantel estão a ser uma revelação e a levar cada vez mais público ao Pavilhão José Mário Cereja. “Quando começámos a época não havia quase ninguém a assistir, agora já não é assim, já sentimos o entusiasmo do público”, conta.

Uma vida dedicada ao hóquei

O percurso de André Moreira esteve sempre ligado ao hóquei em patins. Começou a jogar aos seis anos no UDV e passou, entre outros clubes, pelo Turquel, Portosantense, Cascais e Sporting. Foi campeão europeu, venceu uma Taça Cers, foi várias vezes campeão nacional - uma delas pelo UDV - e foi chamado duas vezes à selecção nacional.

“Estou sempre ao lado dos meus jogadores e com eles no campo. A nossa ambição sempre foi subir de divisão e sermos campeões nacionais. A única coisa que pedi no balneário foi compromisso. Treinamos depois de um dia de trabalho e por isso já que estamos longe da família nesta hora e meia pois que seja para jogar a sério”, explica André Moreira. A equipa quer levar a garra, a camisola e o emblema à 2ª divisão e a todo o país e a festa já está a ser preparada. E numa altura em que o clube tem sido notícia por causa do futebol o treinador garante: ninguém vai para Vila das Aves.

“O pessoal está com confiança, motivado e acredita no nosso trabalho. Isso é o mais importante, acreditar no líder e no grupo e estamos muito unidos no nosso foco”, diz o treinador para quem a chegada à primeira liga é o objectivo que lhe tira o sono. “Aqui não nos podemos queixar do campo onde jogamos, não nos tem faltado nada”, garante o treinador.

Casa do melhor marcador da liga

Hernâni Domingos, 29 anos, engenheiro electrotécnico, é o melhor marcador da terceira Liga com 53 golos marcados. É de Coruche mas vive em Alhandra e escolheu jogar hóquei por influência do irmão. Começou aos quatro anos e nunca mais parou. “Se estamos onde estamos não é por mérito meu. Foi toda a equipa. O segredo é a união, o espírito de equipa e a qualidade de todos dentro do campo. Somos uma família”, conclui.