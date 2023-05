Equipa de trail da Chamusca voltou a dar vida associativa ao concelho num fim-de-semana

A segunda edição do Trail Coração do Ribatejo, evento organizado pela equipa Chamusca Trail, da secção da União Desportiva da Chamusca, alcançou um recorde de inscrições, com mais de 800 participantes. No entanto, estima-se que a prova tenha movimentado mais de um milhar de pessoas ao longo do fim-de-semana de 29 e 30 de Abril. A organização contou a O MIRANTE que as unidades hoteleiras no concelho estiveram bem preenchidas e que os espaços de restauração também estiveram movimentados. Ana Garrido, responsável pela secção, explicou como surgiu a modalidade na Chamusca, o seu propósito e as razões para terem associado o projecto à União Desportiva da Chamusca (UDC). “As burocracias para formar uma associação são muitas e a UDC recebeu-nos de braços abertos como uma das suas secções”, disse ao nosso jornal.

A prova realizou-se ao longo de toda a manhã de domingo, 30 de Abril, e durante a tarde houve animação musical e comes e bebes. A iniciativa contou com percursos entre os 13 e os 28 quilómetros, com trilhos técnicos passando por paisagens sobre a lezíria e charneca ribatejana. O trabalho desenvolvido na preparação do primeiro evento originou a que a prova passasse a ser certificada pela Associação de Trail Running de Portugal, sendo uma das provas do Circuito Nacional de Trail, do Circuito de Trail do Ribatejo e do Circuito Distrital de Trail. A terceira edição já tem data marcada: 28 de Abril de 2024.

Com cerca de meia centena de elementos, a equipa Chamusca Trail é uma das mais activas no concelho e tem movimentado várias dezenas de curiosos ao longo dos últimos três anos. “Sentimo-nos muito orgulhosos com o trabalho que temos feito, com um enorme sentido de responsabilidade porque queremos fazer sempre melhor. Estamos a fazer serviço público e há sempre espaço para melhorar. Somos uma equipa amadora, mas também gostamos de alcançar os nossos melhores resultados”, referiu Ana Garrido, acrescentando que é importante para o concelho que os jovens se comecem a dedicar mais à causa associativa. “Exige muita dedicação e tempo que retiramos à família. Por isso, precisamos e queremos envolver mais atletas do concelho ou fora dele”, vincou.