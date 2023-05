Novos balneários do campo de Montalvo estão prontos há um ano mas ainda não têm água

Os novos balneários do campo municipal de Montalvo custaram mais de 100 mil euros ao erário público, financiados pelo município de Constância e pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), mas os atletas continuam sem lá poder tomar banho, já que as instalações, construídas no ano passado, não podem ser utilizadas por não terem ainda rede de água e esgotos. A CDU de Constância criticou mais uma vez a situação na última assembleia municipal, onde lamentou que aquele equipamento esteja a deteriorar-se por falta de projectos atempados de ligações de água, esgotos e energia. Enquanto esses problemas não são solucionados o campo é servido por balneários instalados em contentores amovíveis.

Questionado por O MIRANTE sobre o assunto, o presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira (PS), diz que estão a ser ultimadas um conjunto de questões para finalizar a intervenção. “Reconhecemos que este processo não correu bem devido a um conjunto de aspectos mal delineados desde o início. Basta recordar que o campo não era servido de ligação de esgotos à rede pública, nem tinha uma conduta de água adequada. Foram dois aspectos que foram concretizados já com a actual gestão. Em qualquer local onde se queira construir as bases são sempre a água e saneamento. Com isto não estou a desresponsabilizar-me, assumo como já referi que este processo não correu bem”, afirmou o autarca.

Em Novembro de 2022, em entrevista a O MIRANTE, o eleito da CDU na Assembleia Municipal de Constância, Rui Ferreira, criticava essa situação. “A Casa do Povo de Montalvo candidatou-se a financiamento do IPDJ para construir balneários no campo de futebol que é municipal. A candidatura foi financiada em mais de 60 mil euros, a câmara também pagou mais de 30 mil euros e têm lá os balneários em contentores porque desde Março de 2022 ainda não se fizeram as ligações de água, esgotos e energia. E entretanto desistiram duas equipas…”, lamentava o autarca.