Alhandra acolhe encontro internacional de Kenpo Jiujitsu

Evento promete juntar centenas de atletas no complexo de piscinas da Cimpor.

Realiza-se nos dias 27 e 28 de Maio no complexo de piscinas da Cimpor em Alhandra o encontro internacional de kenpo jiujitsu, promovido pela União Portuguesa de Karaté Kenpo e que conta com o apoio da Sociedade Euterpe Alhandrense e do município de Vila Franca de Xira. Encontro internacional vai juntar atletas de diversos países, incluindo James Muro, Rowdy Hall, Tim Harris, Mike Whittle, Ala de Leon, Mathew Nocerino e Hans Ingebretsen (Estados Unidos), Ed Downey (Irlanda), Carlos de Leon (Argentina), Mário Hermo, Miguel Rivas, Rafa Carriet, Agustin Campos (Espanha) e Elipidio Lopez (Alemanha). De Portugal vão também marcar presença nomes grandes da modalidade como Paula Matias, o sensei Pedro Porém, Luís Alves, António Gomes, Filipe Leite de Sousa e Carlos Ramires. O evento inclui também uma homenagem aos professores Chow-Hoon e Sig Kufferath.