Segunda edição do Trail do Agroal, em Ourém, vai realizar-se em Maio de 2024.

Primeira edição do Trail do Agroal contou com mais de 700 atletas

A primeira edição do Trail do Agroal contou com a participação de mais de 700 atletas que percorreram as distâncias de 28 (Trail Longo) e 16 quilómetros (Trail Curto), para além de uma caminhada, que se realizaram junto a um dos maiores ex-libris do concelho de Ourém, a Praia Fluvial do Agroal. Com organização da Liga dos Amigos da Secção da Freixianda dos Bombeiros dos Voluntários de Ourém, o evento permitiu dar a conhecer a beleza paisagística do território, assim como o lado mais selvagem do Agroal.

O Trail do Agroal contou com a colaboração do município de Ourém, da União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, além de vários patrocinadores e apoiantes. A segunda edição vai realizar-se em Maio de 2024.