Salvador Amorim precisa de apoios para participar no Mundial de Patinagem Artística

Jovem patinador de Santarém está apurado para a fase final do Campeonato do Mundo de Patinagem Artística, que vai decorrer na Argentina, mas a Federação de Patinagem de Portugal não concede qualquer ajuda para o atleta representar o país.

Salvador Amorim qualificou-se para a final do Campeonato do Mundo de Patinagem Artística que vai decorrer de 13 a 18 de Junho, na Argentina. O jovem de 14 anos residente em Santarém, que treina no Ginásio Clube de Coruche – Os Corujas, precisa de cerca de cinco mil euros para poder participar no campeonato uma vez que a Federação de Patinagem de Portugal não apoia os atletas nas participações internacionais apesar de representarem o país.

Os pais de Salvador Amorim tiveram que arranjar dinheiro para que o filho participasse na semi-final que decorreu em Itália e agora precisam de garantir financiamento para que o atleta possa viajar até à Argentina juntamente com a sua treinadora para competir na final do campeonato do mundo. A mãe, Ana Patrícia Santos, explicou a O MIRANTE que foi criada uma conta no GoFoundMe para angariar dinheiro para suportar as despesas.

“Estamos à procura de patrocínios e apoios financeiros para concretizar o sonho do nosso filho que quer muito participar na final do campeonato do mundo. Foi algo para o qual treinou muito e empenhou muito do seu tempo. Não lhe queremos cortar as asas mas só os bilhetes de avião e hotel são cerca de quatro mil euros. Não estamos a contar com deslocações na Argentina e alimentação. Precisamos de ajuda”, apela Ana Patrícia Santos que lamenta a falta de apoio da Federação de Patinagem de Portugal.

Salvador Amorim foi o único atleta do Ribatejo a conseguir o apuramento para a Taça do Mundo. Em Agosto de 2022 o jovem ficou em 8º lugar na Taça do Mundo que decorreu na Alemanha. Salvador começou a praticar patinagem artística aos oito anos. Com a chamada à selecção nacional, além dos três treinos semanais, os outros dois dias da semana são para treinar em Óbidos, onde os seus treinadores também dão aulas. Tem o sonho de ser campeão do mundo e conquistar o máximo de títulos possíveis. Aos 16 anos vai ter formação para ser juiz da modalidade e a partir dos 18 anos pode começar a formar-se enquanto treinador.