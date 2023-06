Primeiro fim-de-semana da grande festa do futsal em Santarém foi um sucesso

A Vitória Futsal Cup Masters regressou a Santarém e o primeiro fim-de-semana de competição, nos dias 10 e 11 de Junho, ficou marcado pela competição feminina. As naves do Pavilhão Municipal de Santarém encheram-se de gente numa verdadeira festa do futebol de formação, que é organizada pelo Vitória de Santarém e que conta com equipas dos clubes de todos os distritos do país, Açores e Madeira. No que aos resultados diz respeito o Vitória de Santarém apenas venceu a competição de juvenis femininos, sendo que Salomé Carvalho e Bárbara Luís, jogadoras da equipa escalabitana, venceram o prémio de melhor marcadora e guarda-redes, respectivamente.

Nos petizes venceu o Norte e Soure, nos traquinas o CRI Sobredense, nos iniciados femininos o Futsal Feijó, sendo que o segundo posto foi para o Vitória de Santarém. Nos juniores femininos o primeiro lugar foi para o CR Golpilheira, com o clube de Santarém a ficar no terceiro posto. A melhor marcadora deste escalão foi Maria Machado, do Vitória de Santarém. Nos seniores femininos, o primeiro lugar foi entregue ao Sporting Clube de Portugal, sendo que o segundo posto foi para o Vitória de Santarém. Joana Limeiro, da equipa escalabitana, conquistou o prémio de melhor guarda-redes. O prémio Fair-play/Plano Nacional de Ética no Desporto foi entregue a Neno a título póstumo.

No próximo fim-de-semana, a 17 e 18 de junho, jogam os escalões de benjamins, infantis, iniciados, juvenis e juniores masculinos. O torneio tem previstos 117 jogos estimando-se a participação de cerca de mil atletas e duzentos técnicos em representação de 66 equipas.