As equipas que se classificarem em primeiro e segundo lugar no Torneio de Petanca na Golegã vão participar no Torneio MAIS Lezíria.

A Câmara da Golegã vai realizar no dia 24 de Junho o 11º Torneio de Petanca, que irá apurar as duas melhores equipas para representar o concelho no Torneio de Petanca MAIS Lezíria, organizado pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). A prova vai decorrer no Jardim do Equuspolis, na Golegã, estando as inscrições abertas até 22 de Junho, através do site www.cm-golega.pt.



O programa MAIS Lezíria foi criado em 2011 e nasceu da vontade da CIMLT e dos seus onze municípios associados - Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém - em reunir toda a população da Lezíria num grande convívio desportivo, incentivando a participação de todos, incluindo as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência.