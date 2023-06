Jovens triatletas de Torres Novas representam selecção nacional

Manuel Bartolomeu, atleta do Clube de Natação de Torres Novas, participou na equipa de estafetas mistas da selecção nacional de juniores que competiu na Taça da Europa de Triatlo, na Roménia, juntamente com dois atletas do Benfica, Cassilda Carvalho e Catarina Santos, e um atleta do Sporting, José Ferreira, tendo conquistado a medalha de bronze para Portugal.

No sábado, realizou-se a prova individual, e Manuel Bartolomeu esteve em bom plano ao alcançar o 15º lugar, enquanto Francisco Carvalho, na sua primeira internacionalização pela selecção nacional de triatlo, terminou na 28ª posição, numa prova disputada em formato super-sprint (400m/natação, 11km/ciclismo e 2,5km/corrida).

No fim-de-semana de 24 e 25 de Junho mais quatro atletas do CNTN a participarem em competições internacionais. Maria Tomé estará na WTCS (World Triathlon Championship Series) em Montreal no Canadá, enquanto Tiago Fonseca em elites, Gustavo do Canto e Pedro Afonso Razões, em juniores, estarão presentes na Taça da Europa de Triatlo em Wells na Áustria.