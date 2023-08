Atleta do Pego convocada para a selecção nacional de karate

Karateca Salomé Guiomar, do Centro de Karate do Shotokan do Pego, vai representar Portugal no campeonato do mundo.

A abrantina Salomé Guiomar, atleta do Centro de Karate do Shotokan do Pego, foi chamada à Seleção Nacional da Liga Portuguesa de Karate Shotokan para representar Portugal no Campeonato do Mundo da World Shotokan Karate Association, que irá decorrer em Matosinhos, em Setembro. Na sua página oficial, o Centro de Karate do Shotokan do Pego define Salomé Guiomar como sendo uma “jovem muito dedicada, esforçada, com uma paixão enorme pelo karate, uma guerreira de outro mundo”.