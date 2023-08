Época desportiva de basquete feminino já mexe no União do Forte

O basquete feminino do União Desportiva e Cultural do Forte já arrancou com a época desportiva. Os treinos começaram no Forte da Casa mas o clube tem inscrições abertas para todas as interessadas que queiram experimentar os treinos. O clube tem vagas nas equipas do minibasquete até às masters.

Esta é a 32ª época de participação consecutiva do clube nas competições federadas da Associação de Basquetebol de Lisboa e da Federação Portuguesa de Basquetebol. Para a época 2023/2024 vão jogar os escalões sub 8 mistos, sub 10 mistos, sub 12 masculinos, sub 12,13, 14,16 e 18 femininos. Jogam também os seniores femininos e masculinos.

No âmbito não competitivo estão abertas vagas para os masters femininos, sem limite de idade, e masculinos para os nascidos até 1988.