Tiro com arco no Jardim das Portas do Sol em Santarém

O Jardim das Portas do Sol em Santarém recebe no domingo de manhã, 3 de Setembro, uma prova de tiro com arco, do campeonato da Rota dos Castelos. A organização refere que como a prova decorre em espaço aberto, e dada as suas características, é usual a interacção com os turistas e demais visitantes do espaço, pois a prova é destinada aos arcos históricos, e os arqueiros trajam à época.

A prova realiza-se sob égide da FABP (Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal), e é organizada pelo Tiro com Arco RCS (secção desportiva do Rugby Clube de Santarém).