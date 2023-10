Vitória de Santarém foi à Madeira vencer o Nacional

A equipa escalabitana somou a sua segunda vitória na Série C do Campeonato Nacional da III Divisão de Futsal.

A equipa masculina sénior de futsal do Vitória Clube de Santarém defrontou o clube da Madeira CD Nacional, no dia 30, numa partida em que impôs o seu domínio frente à equipa da casa, num jogo que teve um resultado de 9-2.

No lado da equipa escalabitana bisaram Tomás Veríssímo, Miguel Garcia, Bernardo Bernardino e João Peitaço, tendo Vinícius Lé também contribuído com um golo para este resultado. No lado da equipa da casa os golos foram marcados por Vítor Santos e José Cró. A partida teve lugar no pavilhão da Bartolomeu Perestrelo.

A equipa de seniores feminina do Vitória também cumpriu o seu dever ao vencer no dia 1 de Outubro, domingo, tanto a equipa CRP Ribafria como o PAC Peniche por 4-1.