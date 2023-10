Jovens atletas que são craques nos estudos distinguidos com prémios Mcdonald's

Diogo Rosa, atleta de futebol do União de Tomar, Afonso Galvão, atleta de futsal do CAD Coruche, e Duarte Laia, que jogou futebol no União de Tomar, foram distinguidos com os prémios de mérito escolar Mcdonald's, que resultam de uma parceria entre a Associação de Futebol de Santarém e o restaurante Mcdonald’s. A entrega de prémios decorreu no restaurante da marca em Santarém e pretendeu reconhecer os estudantes atletas com melhores resultados académicos na época 2021-2022.

Diogo Rosa, aluno do 11ºano do Curso de Ciências e Tecnologias na Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar, ainda não sabe ao certo que curso pretende vir a integrar no ensino superior, mas tem como disciplinas predilectas a educação física e a matemática. O jovem, que esteve acompanhado pelo pai Luís Rosa, destaca a amizade que tem com os seus colegas de equipa, alguns dois quais também colegas de escola, como o que mais aprecia na modalidade, para além do divertimento e do alívio do stress. O atleta do União de Tomar considera que quando fizer a transição para o ensino superior poderá continuar a jogar, mas apenas como passatempo.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.