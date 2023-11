Ginasta do Estevense conquistou a medalha de ouro no primeiro Campeonato do Mundo de Juniores, na vertente duplo mini trampolim.

Francisco José é campeão do mundo de duplo mini trampolim

Francisco José, atleta do Clube de Futebol Estevense, de Santo Estêvão, tornou-se, no domingo, 19 de Novembro, em representação da selecção nacional, campeão do mundo em duplo mini trampolim, anunciou a Federação de Ginástica de Portugal.

O ginasta conquistou o lugar mais alto do pódio no escalão de juniores, com uma série de 28.000 pontos.

No final da competição mundial por grupos de idades de trampolins, os três treinadores nacionais presentes, entre eles Carlos Matias, afirmaram que estas duas semanas em Birmingham foram “mais uma importante jornada para todos os ginastas e treinadores presentes” e agradeceram aos clubes e aos familiares dos ginastas.