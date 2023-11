Município dá 20 mil euros para obras na sede do Vitória de Santarém

O Vitória de Santarém vai receber 19.668 euros da Câmara de Santarém para financiar a realização de obras na cobertura da sua sede social, sita nas antigas instalações do Jardim de Infância do Sacapeito. O clube vai proceder à impermeabilização do telhado, de forma a manter o bom estado da sede, bem como a parede do edifício anexo às Piscinas Municipais do Sacapeito.