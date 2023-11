"O Alvitejo" organiza 5º passeio de TT, Motos e Moto 4

A secção de Todo-o-Terreno do Grupo Cultural e Desportivo “O Alvitejo”, de Vale de Figueira, concelho de Santarém, organiza o seu 5º passeio ALVIELA TT, Motos e Moto 4, no domingo, 26 de Novembro. O programa começa pelas 08h00 com as inscrições. O arranque está marcado para as 09h00 e duas horas mais tarde 11h00 há reforço. O almoço está marcado para as 13h30. Segue-se um sorteio de brindes e há prémio para o maior grupo. Na edição de 2022 estiveram mais de 300 participantes que percorreram os trilhos da charneca da aldeia.