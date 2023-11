A derrota do CD Fátima frente ao Alcanense causou mudança de liderança no campeonato mais importante da Associação de Futebol de Santarém

Ferreira do Zêzere e Abrantes e Benfica igualados no topo da 1ª distrital de futebol

Ferreira do Zêzere e Abrantes e Benfica aproveitaram a derrota do CD Fátima em Alcanena e, ao vencerem os seus desafios, estão igualados no topo da tabela da 1ª divisão distrital de seniores da Associação de Futebol de Santarém, com 29 pontos. O Fátima conta com 28 pontos, seguindo-se o Fazendense com 25.

Resultados completos da jornada 12: Samora Correia 0-1 Coruchense; Fazendense 4-0 Atl. Ouriense; Ferreira do Zêzere 1-0 Salvaterrense; GD Forense 3-3 CD Torres Novas; Alcanenense 1-0 CD Fátima; SL Cartaxo 1-0 Amiense; Abrantes e Benfica 4-0 Moçarriense; ADRC Vasco Gama 2-3 Mação.