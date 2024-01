Vitória de Santarém perde em visita ao Farense

O Vitória Clube de Santarém perdeu em futsal no passado dia 30 de Dezembro no escalão de seniores masculinos por 5-1 no jogo contra o Farense na 11ª jornada da série C da terceira divisão de futsal. Do lado dos vitorianos o único golo no jogo foi apontado por Vinícius Lé. O Vitória Clube de Santarém está na décima posição da tabela classificativa com nove pontos somados.