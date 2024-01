CLAC do Entroncamento organiza “Estafeta da Família”

O Clube de Lazer Aventura e Competição do Entroncamento (CLAC) organiza, no dia 18 de Fevereiro, a prova de atletismo “Estafeta da família”. A iniciativa tem início às 10h30 no Parque do Bonito, no Entroncamento. O intuito é incentivar à participação das famílias, sem olhar a idades, e promover a prática desportiva. As inscrições estão abertas até dia 11 de Fevereiro, junto da associação.