Maria Martins com mais um título nacional no ciclismo de pista

Ciclista de Santarém brilhou novamente no Campeonato Nacional de Pista

A jovem ciclista de Santarém Maria Martins continua a dar cartas nas competições de pista, tendo-se sagrado mais uma vez campeão nacional do omnium, tendo liderado a classificação desde a primeira prova. O pódio ficou completo com Beatriz Roxo (Cantabria Deporte/Rio Miera), em 2º lugar, e Patrícia Duarte (Tavira/Extremo Sul/SC Farense) em 3º. O Campeonato Nacional de Pista decorreu nos dias 20 e 21 de Janeiro, no Velódromo Nacional, em Sangalhos.