José Peseiro: um ribatejano na final da Taça das Nações Africanas

José Peseiro tem feito grande parte do seu percurso como treinador de futebol no estrangeiro - foto arquivo

O treinador José Peseiro, natural de Coruche, vai tentar no domingo ser o terceiro português a entrar na galeria de vencedores de um torneio continental sénior de selecções de futebol, caso a Nigéria vença a anfitriã Costa do Marfim na final da Taça das Nações Africanas (CAN2023).

Em busca de repetirem os triunfos alcançados em 1980, 1994 e 2013, as ‘super águias’ medirão forças com os ‘elefantes’, vencedores em 1992 e 2015, no encontro decisivo da 34.ª edição da prova, que arranca às 20:00, no Estádio Alassane Ouattara, em Abidjan.

José Peseiro, de 63 anos, pode atingir a principal conquista em mais de três décadas de carreira, numa altura em que os ex-seleccionadores nacionais Nelo Vingada e Fernando Santos ocupam um restrito lote de técnicos lusos vitoriosos em fases finais de seleções. O coruchense já tinha participado em duas grandes competições continentais, nas quais nunca venceu um desafio e consentiu uma dupla eliminação na fase de grupos da Taça Asiática, com a Arábia Saudita, em 2011, e da Copa América, pela Venezuela, em 2021.

O ribatejano já levou o Sporting CP à final da Taça UEFA, perdida em casa para os russos do CSKA Moscovo, em 2004/05, e ajudou a arrebatar a Taça da Liga e a Taça de Portugal no regresso aos ‘leões’, em 2018/19, apesar de já não ser o treinador nos jogos decisivos, tendo logrado mais uma Taça da Liga com o Sporting de Braga (2012/13), um campeonato egípcio pelo Al-Ahly (2015/16) e a então II Divisão B no Nacional (1999/00).

A galeria de técnicos nacionais bem-sucedidos em fases finais de provas seniores de selecções está limitada a Nelo Vingada, campeão asiático com a Arábia Saudita, em 1996, e Fernando Santos, responsável pelas inéditas conquistas do Europeu, em 2016, e da Liga das Nações, em 2019, ao leme de Portugal.