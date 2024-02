União de Santarém vence fora e continua no topo da tabela

A União de Santarém foi ganhar por 4-0 ao terreno do Mortágua FC e mantém-se no topo da Série C do Campeonato de Portugal de futebol. A equipa scalabitana ocupa de momento o primeiro lugar da tabela, somando 37 pontos em 19 jogos. Em partida disputada no mesmo dia, 11 de Fevereiro, o FC Alverca B, perdeu em casa diante do Marinhense por 0-1. Actualmente no quarto lugar da tabela com 32 pontos, os alverquenses têm agendado um jogo em atraso para o dia 14 de Fevereiro frente ao Lusitânia dos Açores, que está no terceiro lugar. O União de Tomar, 14º e último da classificação, foi derrotado por 2-4 pelo Peniche. O União de Tomar soma 14 pontos.