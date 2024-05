Santarém Basket Clube sem vitórias nos campeonatos nacionais

Sub-14 feminino, sub-16 feminino e masculino e sub-18 feminino do Santarém Basket Clube sem vitórias no fim-de-semana em jogos dos campeonatos nacionais.

As quatro equipas do Santarém Basket Clube (SBC) que competem em campeonatos nacionais perderam os seus jogos no fim-de-semana de 27 e 28 de Abril. No escalão sub-14 feminino as atletas do SBC perderam em casa frente ao Sporting CP por 53x85, assim como as sub-18 femininas que sofreram uma derrota na Nave Desportiva Municipal de Santarém frente à Quinta dos Lombos por 30-103.

Quanto às basquetebolistas sub-16 o cenário não foi o desejado, perdendo fora frente ao SIMECQ por 94x58. Na vertente masculina do mesmo escalão os atletas do Santarém Basket obtiveram contra o SL Benfica o resultado de 52x43 a cair para o lado das águias. Ainda no dia 25 de Abril, feriado nacional, as sub-18 femininas também perderam com o Benfica por 55x31.