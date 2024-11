partilhe no Facebook

Atletas do Clube de Ginástica de Torres Novas destacam-se em torneio internacional

O Clube de Ginástica de Torres Novas marcou presença no Torneio Internacional de Ginástica de Gaia 2024, nos dias 16 e 17 de Novembro. As atletas da equipa, Mia Miele e Madalena Martins, competiram em nome da Seleção Distrital da Associação de Ginástica de Santarém. A jovem ginasta Mia Miele, na categoria de juvenis, conquistou a décima terceira posição na classificação geral, destacando-se como a segunda melhor atleta portuguesa, e garantiu um terceiro lugar na prova de saltos.

Madalena Martins, a competir no escalão de juniores, terminou em décimo nono na classificação geral, sendo a terceira melhor portuguesa. Nas provas individuais, obteve o quarto lugar nos saltos, vigésimo primeiro nas paralelas assimétricas, trigésimo segundo na trave e décimo quarto no solo. O evento deste ano, que reuniu 200 ginastas de 13 países, destacou o desempenho da equipa da Associação de Ginástica de Santarém, que atingiu o sexto lugar na classificação por equipas, um resultado de mérito no panorama internacional da ginástica.