Ginastas do GRC do Bom Retiro brilham na Acro Cup 2025

As atletas da ginástica acrobática do Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro, de Vila Franca de Xira, tiveram uma participação de destaque na IX Toneca Acro Cup 2025, realizada a 14 de Fevereiro. O torneio, que contou com mais de mil atletas de todo o país, reuniu equipas de alto nível da modalidade. As ginastas vilafranquenses conquistaram o 2º lugar por equipas e a dupla composta por Júlia Castelo e Leonor Silva garantiu o 3º lugar na categoria de par feminino. A comitiva do Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro foi composta pelas atletas Maria Ribeiro, Ana Rita Ferraz, Leonor Cintra, Matilde Calçada, Matilde Santos, Nicole Teixeira, Júlia Castelo e Leonor Silva.