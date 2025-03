Atletas do Clube de Judo de Torres Novas destacam-se em torneios de Ferreira do Zêzere

Os judocas alcançaram vários pódios no Projeto Judo+ de judo infantil e também no 1º Open de Katas da Associação de Judo do Distrito de Santarém.

O Clube de Judo de Torres Novas esteve em destaque no torneio de judo infantil Judo+ e no 1º Open de Katas da Associação de Judo do Distrito de Santarém. Ambos os torneios decorreram em Ferreira do Zêzere, onde vários atletas subiram aos pódios de ambas as competições.

Com atletas a participar em vários escalões, no torneio Judo+ os atletas que alcançaram o primeiro lugar foram Vasco Gonçalves, Afonso Mafra, Rodrigo Marques, Tiago Cachado, Lourenço Magalhães, Miguel Rosa, Salvador Alves e Vicente Ferreira. Em segundo lugar subiram ao pódio os atletas Tomás Mendes, André Ribeiro, Tiago Pereira, Tyler Xavier Prata e João Rosa conseguiu a medalha de bronze.

No Open de Katas, a dupla Pedro Costa e Tomás Lopes conseguiu também subir ao pódio, ficando em 2º lugar num total de 8 duplas em competição.