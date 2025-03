Juvenis do Ferreira do Zêzere vencem distrital de futsal

A equipa de futsal do SC Ferreira do Zêzere sagrou-se campeã distrital de juvenis, numa final disputada com o CAD Coruche.

Os juvenis do SC Ferreira do Zêzere venceram o campeonato distrital de futsal da Associação de Futebol de Santarém, numa final a dois jogos, contra o CAD Coruche. A 1ª mão em Coruche terminou com uma vitória da equipa da casa por 4-3. Na 2ª mão, em Ferreira do Zêzere, no dia 2 de Março, SC Ferreira do Zêzere deu a volta ao marcador e venceu por 7-4, garantindo um agregado final de 10-8.

No dia 8 de Março, será disputada a final da Taça de Futsal da AFS no Pavilhão Gimnodesportivo Minde entre o SC Ferreira do Zêzere e o Vitória de Santarém.