Chamusca recebe prova de motociclismo na renovada pista do Semideiro

Com mais de metade da pista renovada, a localidade de Semideiro, na Chamusca, recebe no dia 9 de Março a segunda de cinco provas do TH Clothes X-Trophy 2025, a principal prova de resistência em motociclismo no país. Na edição de 2024 da prova, a organização verificou que “existia a necessidade de melhorar o circuito (…) para esta edição temos estado a trabalhar a par com os nossos parceiros locais para implementar diversas correcções e melhorias na pista”, afirmou Luís Pirralho, director da X- Adventure em comunicado. Foi também informado que vão existir dois percursos, para o Super SSV e para o X-Trophy.

As melhorias no traçado têm como objectivo melhorar as condições de segurança, e a competitividade da prova, com a retirada e a modificação de zonas susceptíveis a degradação com o desenrolar das corridas. Luís Pirralho faz o apelo para que os pilotos cheguem cedo, a fim de evitar constrangimentos de espaço no Paddock, um pedido que é feito em todas as provas para que a organização decorra da melhor maneira. O programa da corrida inclui além das provas de motos e quads (moto4), corridas para o escalão de iniciados nas duas vertentes.