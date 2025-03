Ferreira do Zêzere e Vitória de Santarém vencem taças de futsal jovem

O Vitória de Santarém conquistou no sábado, 8 de Março, a Taça de Futsal em juniores masculinos da Associação de Futebol de Santarém ao vencer o Benavente por 4-3. No mesmo dia, o SC Ferreira Zêzere arrebatou a Taça de Futsal em juvenis masculinos, tendo batido na final o Vitória de Santarém por 6-4. As finais foram jogadas no Pavilhão Gimnodesportivo de Minde.



Este domingo, também em Minde, joga-se a Supertaça de Futsal Feminino 2024-2025, pelas 16h00. Frente a frente vão estar o Vitória de Santarém, vencedor do Campeonato Interdistrital Futsal Seniores Femininos na época 2024-2025, e o GDR "Os Lagartos", finalista da Taça de Futsal Seniores Femininos 2024-2025.