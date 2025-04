Marinhais Cup este fim-de-semana

Torneio de Páscoa chama 11 equipas à vila do concelho de Salvaterra de Magos.

O futebol de formação vai estar em festa em Marinhais nos dias 18 e 19 de Abril com 11 equipas de vários pontos do país. Os jogos vão decorrer no complexo desportivo de Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos.