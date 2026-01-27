Atletismo: CP Alcanena e 20Km de Almeirim vencem distrital sub 18 em pista curta

Os Campeonatos Distritais de Atletismo Sub 18 em Pista Curta decorreram em Almeirim e Alpiarça, com a participação de 130 atletas em representação de dezoito clubes filiados na Associação de Atletismo de Santarém.

Os Campeonatos Distritais de Atletismo Sub 18 em Pista Curta decorreram em Almeirim e Alpiarça, com a participação de 130 atletas em representação de dezoito clubes filiados na Associação de Atletismo de Santarém, que organizou a competição. Colectivamente, a vitória foi para a Casa do Povo de Alcanena, em femininos, e a Associação 20Km de Almeirim, em masculinos.

Individualmente, os campeões foram: 300 M Fem. - Carolina Salvado (CP Alcanena); 300 M Masc. - Tiago Machado (A20Km Almeirim); 1500 M Fem. - Beatriz Bastos (JD Almansor); 1500 M Masc. - Luiz Viriato Anjos (A20Km Almeirim); Vara Masc. - Tomás Cavaleiro (A20Km Almeirim); Altura Fem. - Mariana Formiga (UDZ Alta); Comprimento Masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo); Comprimento Fem. - Lara Magalhães (AEA Cartaxo); Peso Fem. - Natália Svirsa (CB Abrantes); 60 M Fem. - Beatriz Pires (CB Abrantes); 60 M Masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo); 4x200 Fem. - CB Abrantes;4x200 Masc. - A20Km Almeirim; 3000 M Marcha Fem. - Juliana Vieira (CN Rio Maior); 5000 M Marcha Masc. - Dinis Lopes (CLAC); 800 M Fem. - Carina Marques (GA Fátima); 800 M Masc. - Luiz Viriato Anjos (A20Km Almeirim); 3000 M Fem. - Beatriz Bastos (JD Almansor); 3000 M Masc. - Bernardo Pereira (A20Km Almeirim); Vara Fem. - Mafalda Pessoa (A20Km Almeirim); Altura Masc. - Gustavo Fialho (AEA Cartaxo); Triplo Fem. - Lara Saraiva (CLAC); 60 M Barr. Fem. - Violeta Matos (CP Alcanena); Peso Masc. - Luís Bibi (CLAC); 60 M Barr. Masc. - Pedro Santos (JD Almansor); Triplo Masc. - Gabriel Ribeiro (GA Fátima).