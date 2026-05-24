Desporto | 24-05-2026 07:00
Tiro com arco de Santarém com três pódios na Zibreira
FOTO DR
A secção de tiro com arco do Rugby Clube de Santarém participou com seis arqueiros, na quarta prova do campeonato de caça da FABP - Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal, que decorreu na Zibreira, Torres Novas, tendo alcançado três pódios. Em BHR júnior masculino José Piteira ficou em 2° lugar, em BHR adulto feminino Cátia Carlos também alcançou o 2° lugar e em BU adulto masculino Luís Rodrigues ficou em 3° lugar. Na classificação colectiva, o clube alcançou o 7° lugar, entre 14 participantes.
