Fábio Simões e Vítor Piteira partilhe no Facebook Fábio Simões é um homem das contas e, na altura de decidir o futuro dos seus estudos, ouviu os conselhos dos pais que lhe disseram que a vida no campo era muito dura e que não queriam isso para ele. Vítor Piteira é um empresário com um percurso profissional que faz a diferença.

Fábio Simões é um homem das contas e, na altura de decidir o futuro dos seus estudos, ouviu os conselhos dos pais que lhe disseram que a vida no campo era muito dura e que não queriam isso para ele. Licenciou-se em Contabilidade e Fiscalidade, tem um mestrado na mesma área e posteriormente fez uma especialização em Direito Fiscal. Em 2015 assumiu a gerência da NumerDisponível, um gabinete de contabilidade em Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim, que gere com a sua sócia. Com uma carteira com mais de uma centena de clientes, Fábio Simões diz que o segredo do sucesso assenta num crescimento sustentado e uma aposta na qualidade do serviço. Além de contabilista certificado e consultor fiscal, o empresário também é formador no IEFP de Santarém porque gosta de ensinar aquilo que aprendeu com outros.