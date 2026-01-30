uma parceria com o Jornal Expresso
30/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Destaques | 30-01-2026 07:00

Opel introduz iluminação adaptativa no Opel Astra e Astra Sports Tourer

A integração da tecnologia Intelli-Lux HD era apenas reservada a modelos de segmentos superiores.

A Opel volta a afirmar-se como referência tecnológica no segmento compacto com a introdução da inovadora iluminação adaptativa Intelli-Lux HD no novo Opel Astra e no novo Astra Sports Tourer. Com mais de 50.000 elementos LED, esta tecnologia de última geração eleva significativamente os padrões de segurança, conforto e design, reforçando a posição da marca como líder em inovação automóvel.
Apresentados no início de 2026, no Salão Automóvel de Bruxelas, o novo Opel Astra e o Astra Sports Tourer surgem agora mais elegantes, mais tecnológicos e mais luminosos do que nunca. A integração da tecnologia Intelli-Lux HD, até aqui reservada a modelos de segmentos superiores como o Opel Grandland, representa um passo decisivo na democratização de soluções avançadas de segurança activa, tornando-as acessíveis a um público mais vasto.
O novo Opel Astra e o Astra Sports Tourer, equipados com a tecnologia Intelli-Lux HD, já podem ser conhecidos na LPM – concessionário Opel, com presença nas regiões de Leiria, Caldas da Rainha e Santarém.

