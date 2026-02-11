uma parceria com o Jornal Expresso
11/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Destaques | 11-02-2026 17:13

6 milhões de visualizações para os vídeos de O MIRANTE desde o início do ano

Os cerca de 70 vídeos de O MIRANTE publicados desde o início do ano no site e redes sociais do jornal, somaram mais de 6 milhões de visualizações. O mau tempo e as tempestades que têm fustigado a região foram os que geraram maior interesse dos leitores. Estes números demonstram o alcance das notícias de O MIRANTE, que ultrapassam em muito o público leitor dos 25 concelhos da nossa área de influência.

