Ourém espera retorno com chegada de etapa da Volta a Espanha 2024

Na quarta-feira, 25 de Outubro, realizou-se uma conferência de imprensa da “La Vuelta 2024”, no Pavilhão Carlos Lopes em Lisboa, que juntou representantes das autarquias envolvidas no evento. A Câmara Municipal de Ourém esteve representada pelo presidente da câmara municipal, Luís Miguel Albuquerque, e pelo vereador com o pelouro do desporto, Rui Vital.

27 anos depois, Portugal volta a fazer parte do percurso da prova, que recebe os melhores ciclistas do mundo entre 17 e 19 de Agosto. A cidade de Ourém acolhe a chegada da segunda etapa da prova no dia 18 de Agosto.

O retorno das três etapas da Volta à Espanha de 2024 disputadas em Portugal vai ser superior ao esperado, defenderam os representantes das autarquias envolvidas no arranque da 79.ª edição da prova espanhola. Com uma ‘caravana’ esperada de três mil pessoas, entre equipas e comunicação social, a estimativa para retorno directo, em dormidas e consumo, ascende aos 500 mil euros diários, um número que permitiria duplicar o investimento feito nas três etapas lusas, orçamentado em dois milhões de euros.