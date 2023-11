Parceria entre município de Tomar e Universidade Autónoma de Lisboa é vista com bons olhos pela maioria

A deliberação do protocolo de cooperação estratégica entre a Universidade Autónoma de Lisboa e o município de Tomar não gerou consenso entre autarcas na última reunião de executivo, que se realizou na segunda-feira, 30 de Outubro. O protocolo propõe a cooperação científica, técnica e operacional para o desenvolvimento conjunto de projectos de transferência de conhecimento, nomeadamente nas áreas da Economia Social, Inovação, Empreendedorismo, Transformação Digital, Formação Graduada e não Graduada, Resolução Extrajudicial de Conflitos e de outras que se venham a revelar pertinentes.

A vereadora Filipa Fernandes (PS) explicou que a iniciativa de estreitar relações para futuros projectos sobre as áreas apresentadas no protocolo partiu da Universidade Autónoma de Lisboa e que a celebração do protocolo poderá ser uma mais-valia uma vez que não obriga à utilização de muitos recursos e não tem qualquer custo por parte do município.

Lurdes Ferromau Fernandes, vereadora social-democrata, afirmou não ter ficado esclarecida com as áreas que o protocolo pretende trabalhar, embora tenha reconhecido que “poderá ter muitas virtudes”. O vereador Tiago Carrão (PSD) acrescentou que a Câmara Municipal de Tomar parece estar a passar “um atestado de incompetência ao Instituto Politécnico de Tomar (IPT)” uma vez que acredita que as áreas mencionadas no protocolo fazem parte do leque de oferta do IPT. Tiago Carrão defende que um protocolo desta especificidade poderia ser concretizado com o Politécnico de Tomar, “para valorizar a prata da casa”. O autarca disse ainda não concordar com a ideia de que não vão existir custos para o município, citando a cláusula quatro do protocolo: “o município compromete-se a facilitar a viabilidade financeira dos projectos a desenvolver, directa ou indirectamente, no âmbito do presente protocolo”.

Filipa Fernandes voltou a usar da palavra afirmando que o município de Tomar e o IPT trabalham em conjunto para a comunidade tomarense e estabelecem muitos protocolos que promovem o desenvolvimento do concelho. A autarca completou, afirmando que estão disponíveis para fazer novos protocolos com a instituição de ensino de Tomar e que isso não implica “fechar portas” a outras instituições que queiram trabalhar também com o município. Relativamente ao financiamento a vice-presidente esclareceu que apenas será necessário quando fizerem projectos em conjunto. A minuta do protocolo foi aprovada por maioria com voto contra e declaração de voto do PSD.