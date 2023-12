Trabalhar para travar o abandono escolar no Instituto Politécnico de Tomar

Cecília Baptista e Henrique Pinho tomaram posse como directores da Escola Superior de Tecnologia (ESTT) e da Escola Superior de Gestão (ESGT), respectivamente, do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), numa cerimónia que decorreu a 13 de Dezembro no auditório principal da instituição.

Cecília Baptista pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido e apresentou um plano de acção sob o lema “Afirmar a educação, a formação e o trabalho científico através do capital humano”. Neste ano lectivo a ESTT está a disponibilizar 34 cursos repartidos por várias tipologias, onde estão matriculados 1.388 alunos, o que corresponde a 47,6% dos alunos do IPT neste ano. No plano de acção a directora reeleita destacou a importância de consolidar a oferta formativa, a inovação pedagógica e didática e a comunicação. Os principais objectivos do seu mandato passam por valorizar e rejuvenescer o corpo docente, técnico e administrativo; aumentar a atractividade; incrementar o número de estudantes e minimizar o abandono e insucesso escolar, entre outros. Consolidar o compromisso de responsabilidade social e igualdade de oportunidades, disseminar e apoiar a cultura, arte e desporto, são outros dos objectivos a que se propõe.

Henrique Pinho assumiu a direcção da ESGT pela primeira vez e espera cumprir as expectativas dando continuidade ao trabalho dos seus antecessores. No seu plano de acção destaca-se a consolidação da oferta formativa com novos modelos e tecnologias; o reforço das acções de prevenção do insucesso e abandono escolar; a colaboração no Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) e na sua melhoria contínua; a ampliação da rede de parcerias nacionais e internacionais e promover a participação da comunidade escolar em actividades e projectos de investigação.

Transmissão de valores

João Coroado, presidente do IPT, encerrou a cerimónia destacando a rápida transformação do paradigma do ensino superior e realçando que a tecnologia é uma mais-valia que tem de se saber utilizar. “A nossa missão é transmitir conhecimento e competência aos nossos estudantes, mas também valores, formas de estar, outros ensinamentos e oportunidades (…) onde deve estar incluída a música, desporto e voluntariado”, sublinhou João Coroado, acrescentando que é seu desejo continuar a trabalhar para aumentar a procura pela instituição e atenuar o abandono escolar, que deve ser ultrapassado por via da qualidade, presença e disponibilidade da instituição para com todos os estudantes.