Joaquim Catalão quer maioria confortável nas eleições à Câmara de Almeirim em 2025

O actual presidente da Junta de Freguesia de Almeirim, Joaquim Catalão, assumiu-se como o candidato do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal de Almeirim nas autárquicas de 2025. À Lusa, disse que espera ganhar a câmara “com uma maioria confortável” à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos. “Em termos autárquicos, Almeirim nunca foi um concelho onde as pessoas mudassem muito. O PS tem tido maiorias confortáveis, e é isso que eu espero, é ter uma maioria confortável nas próximas eleições”, afirmou.

Joaquim Catalão referiu que o desafio foi lançado pelo actual presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, e decidiu aceitar por ser um dos militantes mais antigos do concelho e querer dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo PS nos últimos anos. “O Pedro Ribeiro lançou-me o desafio. Este ano faz 32 anos que estou ligado à vida política do concelho, sou dos militantes mais antigos e tenho alguma responsabilidade nesse aspecto. Na sequência de trabalhos que o partido tem vindo a desenvolver nos últimos anos, decidi aceitar o desafio”, explicou.

Como objectivos, Joaquim Catalão quer concluir uma série de obras iniciadas pelo actual executivo como a creche municipal, o mercado municipal, a ampliação do centro de saúde e, em particular, a circular urbana “para retirar a circulação de pesados no centro da cidade”. Outro dos objectivos passa por aumentar a actividade cultural da cidade através da criação de um centro interpretativo da história de Almeirim. “Almeirim recebe muitas pessoas que vão para almoçar. Mas só vêm mesmo almoçar, eu quero acrescentar algo mais. Quero que as pessoas venham almoçar, mas quero também que permaneçam mais algum tempo em Almeirim. Um dos objectivos é criar, nas antigas escolas velhas, um pólo histórico, um centro interpretativo da história de Almeirim, que possa cativar as pessoas a permanecer aqui algum tempo”, referiu.

O candidato caracterizou Pedro Ribeiro como um “dos melhores autarcas que Portugal tem”, referindo que vai ser um “grande desafio” substituí-lo e dar continuidade ao trabalho desenvolvido. “É dos melhores autarcas que Portugal tem, substituí-lo vai ser um grande desafio porque o trabalho que ele fez é extraordinário e foi o melhor presidente que Almeirim já teve”, considerou.